«Марсель» подписал Гуири из «Ренна»

Форвард «Ренна» Амин Гуири подписал контракт с «Марселем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним алжирцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 19 миллионов евро.

В текущем сезоне Гуири провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.