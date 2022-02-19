Месси проводит 800-й матч на клубном уровне
Нападающий «ПСЖ» Месси проводит 800-й матч на клубном уровне
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе в матче 25-го тура лиги 1 с «Нантом».
Как сообщает Opta Sports в Twitter, 34-летний аргентинец проводит 800-ю встречу на клубном уровне.
На счету нападающего 679 голов и 273 передачи в 799 играх.
В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
7
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
8
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
10
|Нант
|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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