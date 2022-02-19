Месси проводит 800-й матч на клубном уровне

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе в матче 25-го тура лиги 1 с «Нантом».

Как сообщает Opta Sports в Twitter, 34-летний аргентинец проводит 800-ю встречу на клубном уровне.

На счету нападающего 679 голов и 273 передачи в 799 играх.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.