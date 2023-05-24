Мбаппе, Верратти и Месси пропустили тренировку «ПСЖ»

Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Лионель Месси не участвовали в тренировке «ПСЖ» во вторник, 23 мая, сообщает L'Equipe. Причины их отсутствия неизвестны.

В субботу, 27 мая, «ПСЖ» в рамках 37-го тура чемпионата Франции встретится со «Страсбуром». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Парижская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 84 очка. У «Ланса», идущего вторым — 78 очков.