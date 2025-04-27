«Марсель» дома победил «Брест» благодаря хет-трику Гуири

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«Марсель» дома обыграл «Брест» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У хозяев хет-триком отметился форвард Амин Гуири (9-я, 37-я, 63-я), также гол забил вингер Мэйсон Гринвуд (37-я). У гостей единственный забитый мяч на счету нападающего Абдаллы Симы (25-я).

«Марсель» набрал 58 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» с 44 очками идет 9-й строчке.