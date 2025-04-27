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27 апреля, 23:44

«Марсель» дома победил «Брест» благодаря хет-трику Гуири

Сергей Ярошенко
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Форвард «Марселя» Амин Гуири.
Фото AFP

«Марсель» дома обыграл «Брест» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У хозяев хет-триком отметился форвард Амин Гуири (9-я, 37-я, 63-я), также гол забил вингер Мэйсон Гринвуд (37-я). У гостей единственный забитый мяч на счету нападающего Абдаллы Симы (25-я).

«Марсель» набрал 58 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» с 44 очками идет 9-й строчке.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
27 апреля, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:1
Брест

Футбол
ФК Брест
ФК Марсель
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«Осер» разгромил «Ланс» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 31 18 4 9 66-43 58
3
 Лилль 31 16 8 7 49-32 56
4
 Монако 31 16 7 8 58-36 55
5
 Лион 31 16 6 9 62-42 54
6
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
7
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
8
 Ланс 31 13 6 12 35-37 45
9
 Брест 31 13 5 13 49-53 44
10
 Осер 31 11 8 12 45-45 41
11
 Ренн 31 12 2 17 46-44 38
12
 Тулуза 31 9 8 14 38-39 35
13
 Реймс 31 8 9 14 32-42 33
14
 Нант 31 7 11 13 35-50 32
15
 Анже 31 8 6 17 29-50 30
16
 Гавр 31 8 4 19 34-65 28
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 30 4 4 22 22-69 16
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 3 : 1
26.04 20:00
Гавр – Монако
 1 : 1
26.04 22:05
Лион – Ренн
 4 : 1
27.04 16:00
Анже – Лилль
 0 : 2
27.04 18:15
Ланс – Осер
 0 : 4
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 0 : 0
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 0 : 0
27.04 21:45
Марсель – Брест
 4 : 1
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 9
Гаэтан Перрен

Гаэтан Перрен

Осер

 9
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 26 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 25 1 4
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