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Сегодня, 20:11

«Осер» разгромил «Ланс» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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«Осер» на выезде обыграл «Ланс» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 4:0.

У гостей дубль на счету вингеру Адо Онаиву (33-я и 44-я), также по голу забили нападающий Гаэтан Перрин (40-я) и защитник Ки-Яна Хувер (73-я).

Франция. Лига 1. 31-й тур.
27 апреля, 18:15. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
0:4
Осер

В параллельных матчах вничью сыграли «Монпелье» и «Реймс» (0:0), а также «Нант» и «Тулуза» (0:0).

Франция. Лига 1. 31-й тур.
27 апреля, 18:15. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:0
Реймс
Франция. Лига 1. 31-й тур.
27 апреля, 18:15. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:0
Тулуза

Футбол
ФК Ланс
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Осер
ФК Реймс
ФК Тулуза
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«Лилль» на выезде обыграл «Анже» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Лилль 31 16 8 7 49-32 56
3
 Монако 31 16 7 8 58-36 55
4
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
5
 Лион 31 16 6 9 62-42 54
6
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
7
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
8
 Ланс 31 13 6 12 35-37 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Осер 31 11 8 12 45-45 41
11
 Ренн 31 12 2 17 46-44 38
12
 Тулуза 31 9 8 14 38-39 35
13
 Реймс 31 8 9 14 32-42 33
14
 Нант 31 7 11 13 35-50 32
15
 Анже 31 8 6 17 29-50 30
16
 Гавр 31 8 4 19 34-65 28
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 30 4 4 22 22-69 16
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 3 : 1
26.04 20:00
Гавр – Монако
 1 : 1
26.04 22:05
Лион – Ренн
 4 : 1
27.04 16:00
Анже – Лилль
 0 : 2
27.04 18:15
Ланс – Осер
 0 : 4
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 0 : 0
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 0 : 0
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 9
Гаэтан Перрен

Гаэтан Перрен

Осер

 9
И К Ж
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Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
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Лилиан Рао-Лисоа

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Ланс

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