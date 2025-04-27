«Осер» разгромил «Ланс» в лиге 1

«Осер» на выезде обыграл «Ланс» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 4:0.

У гостей дубль на счету вингеру Адо Онаиву (33-я и 44-я), также по голу забили нападающий Гаэтан Перрин (40-я) и защитник Ки-Яна Хувер (73-я).

Франция. Лига 1. 31-й тур.

27 апреля, 18:15. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)

В параллельных матчах вничью сыграли «Монпелье» и «Реймс» (0:0), а также «Нант» и «Тулуза» (0:0).

Франция. Лига 1. 31-й тур.

27 апреля, 18:15. La Mosson (Монпелье)