Исмаили и Унас не сыграют против «ПСЖ»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, кто не сможет сыграть против «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции.

Как сообщает L'Equipe, тренер сообщил, что в Париж не отправятся нападающие Адам Унас, травмировавший четырехглавую мышцу в матче с «Труа» 8 января (2:0), Исмаили, получивший травму бедра в игре с «Ренном» (3:1) 4 февраля. Первые пропустит пару месяцев, а второй — 8-10 недель.

«Все остальные готовы. В том числе Андре Гомес, который был травмирован. Когда он восстановился, сыграл два матча подряд, и я не хотел рисковать им в третьем (против «Страсбура», 2:0). На этой неделе он очень хорошо поработал и готов к завтрашней игре. Он будет играть», — отметил Фонсека.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.