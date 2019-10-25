Головин сделал голевой пас в матче с «Нантом». «Монако» одержал минимальную победу

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Монако» с минимальным счетом победил «Нант» — 1:0. Решающий мяч на 22-й минуте забил форвард Виссам Бен Йеддер. Результативный пас на счету российского хавбека монегасков Александра Головина.

«Монако» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место, набрав 15 очков. «Нант» пока остался на второй строчке с 19 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Нант» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Бен Йеддер, 22.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Мутуссами, 25), Паллуа, Аппиа (Басила, 52), Саймон, Блас (Юан, 78), Кулибали, Туре, Жиротто, Бамба, Абед.

«Монако»: Леком, Мартинш, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Жил Диаш, Бакайоко, Головин, Адриэн Силва, Слимани (Бальде, 80), Бен Йеддер (Фабрегас, 90+1).

Предупреждения: Фабиу да Силва, 10. Паллуа, 74. Леком, 90+2.

Судья: Леонар (Франция).

25 октября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

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