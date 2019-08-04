Фалькао сообщил, что в "Монако" ему не стали предлагать новый контракт

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао близок к уходу из клуба. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

– "Монако не предложил мне новый контракт, – приводятся слова Фалькао в Twitter Sporx. – Вот почему я должен думать о своем будущем и моей семье.

В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за "Монако", забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Ранее сообщалось, что они близок к переходу в "Галатасарай".

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