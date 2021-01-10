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Дембеле ведет переговоры о переходе из «Лиона» в «Атлетико»

08:24
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью заявил, что нападающий команды Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико».

«Мусса подошел ко мне и сказал, что хочет сменить команду, что он потерял мотивацию. Мы не предвидели такого поворота, нам нравится этот игрок. Впрочем, удерживать кого-то, кто не готов выкладываться на сто процентов, неправильно. Мы ведем переговоры с «Атлетико», думаю, Мусса уже договорился с этим клубом», — приводит Telefoot слова Жунинью.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 16 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 30 миллионов евро.

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