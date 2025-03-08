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8 марта 2025, 00:04

Хюттер: «Надеюсь, что Головин будет в заявке на игру с «Анже»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Reuters

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин вернется к тренировкам.

«Скоро и он вернется в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды. Высокая конкуренция в команде — это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением. Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнеров по позиции и приносит много пользы на поле. Поэтому надеюсь, что он будет в заявке на игру с «Анже» или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва.«Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

28-летний Головин не играл с 7 февраля из-за травмы. Всего в этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 27 играх.

Действующий контракт Головина рассчитан до 2029 года. Футболист с 2018-го выступает за «Монако». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Матч 26-го тура «Анже» — «Монако» состоится в субботу, 15 марта. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт
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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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 Париж 0 0 0 0 0-0 0
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
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