Хюттер: «Надеюсь, что Головин будет в заявке на игру с «Анже»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин вернется к тренировкам.
«Скоро и он вернется в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды. Высокая конкуренция в команде — это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением. Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнеров по позиции и приносит много пользы на поле. Поэтому надеюсь, что он будет в заявке на игру с «Анже» или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.
28-летний Головин не играл с 7 февраля из-за травмы. Всего в этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 27 играх.
Действующий контракт Головина рассчитан до 2029 года. Футболист с 2018-го выступает за «Монако». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Матч 26-го тура «Анже» — «Монако» состоится в субботу, 15 марта. Начало — в 21:00 по московскому времени.
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