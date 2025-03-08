«Тулуза» вырвала ничью в матче с «Монако»
«Тулуза» сыграла вничью с «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 1:1. Игра прошла на стадионе в Тулузе.
На 17-й минуте японский полузащитник монегасков Такуми Минамино открыл счет. Хозяева отыгрались только в концовке встречи — забил Франк Магри.
«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 8-й строчке — 34 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|6
|4
|1
|1
|9-4
|13
|
3
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
4
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
5
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
6
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|11-8
|11
|
7
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
8
|Брест
|6
|2
|2
|2
|12-9
|8
|
9
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
10
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
11
|Ланс
|6
|2
|1
|3
|11-10
|7
|
12
|Страсбур
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
13
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
14
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
15
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|6
|1
|1
|4
|4-13
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|0 : 3
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|- : -
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|- : -
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|- : -
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|5
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
Новости