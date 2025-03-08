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«Тулуза» вырвала ничью в матче с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафик Мессали против Кристиана Мависса.
Фото AFP

«Тулуза» сыграла вничью с «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 1:1. Игра прошла на стадионе в Тулузе.

На 17-й минуте японский полузащитник монегасков Такуми Минамино открыл счет. Хозяева отыгрались только в концовке встречи — забил Франк Магри.

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 8-й строчке — 34 очка.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур.
07 марта 2025, 22:45. Муниципальный (Тулуза)
Тулуза
1:1
Монако

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Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 Лилль 6 4 1 1 9-4 13
3
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
4
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
5
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
6
 ПСЖ 6 3 2 1 11-8 11
7
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
8
 Брест 6 2 2 2 12-9 8
9
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
10
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
11
 Ланс 6 2 1 3 11-10 7
12
 Страсбур 6 2 1 3 11-12 7
13
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
14
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
15
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 6 1 1 4 4-13 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза 0 : 3
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ - : -
17.10 21:45 Лилль – Брест - : -
17.10 21:45 Труа – Ланс - : -
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Г
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 4
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 5
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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