«Интер» растоптал «Милан» в суперкубковом дерби, невероятный гол прервал победную серию «МЮ», у Кубка Испании будет новый победитель

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Италия: без шансов для чемпиона

В последнее время столица Саудовской Аравии стала одним из мировых футбольных центров. Сначала — переход в местный «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Затем — завершившийся на прошлой неделе триумфом «Барселоны» розыгрыш Суперкубка Испании. Теперь Эр-Рияд не в первый уже раз стал местом проведения итальянского Суперкубка, получив возможность вслед за класико воочию насладиться миланским дерби. Правда, настоящей борьбы между принципиальными соперниками не получилось.

«Интер» сейчас явно в лучшем состоянии, и кроме упущенной победы над «Монцей» выиграл все матчи после возобновления сезона. В том числе нанес единственное на данный момент поражение «Наполи». У «Милана», напротив, кризис на всех фронтах, и классная многоходовка с завершающим пасом Бареллы поразившему пустой угол Димарко в очередной раз продемонстрировала проблемы Стефано Пиоли.

И уж совсем издевательски выглядел гол Джеко, который удвоил счет, превратив Тонали в тренировочный манекен. Ответить же на это красно-черным было нечем, кроме активности Рафаэла Леау. Португальцу, правда, почти не давали пространства, и, как правило, рядом с встречавшим его защитником находился еще один страхующий игрок. А когда оборона чуть ослабляла хватку, вырывавшемуся на свободное пространство Леау не хватало точности в завершении.

КПД «Интера» был заметно выше, и «нерадзурри» выжимали максимум из ошибок чемпиона. Примерно так, как Лаутаро Мартинес воспользовался диким ляпом Томори. Как видится, «Милан» едва ли не тяжелее всех вышел из вызванной ЧМ-2022 паузы. Зато «Интер» выиграл Суперкубок второй раз подряд и седьмой раз в истории. Столько же трофеев на счету не побеждавшего в третьем по статусу итальянском турнире с 2011 года «Милана», а больше — только у побеждавшего девять раз «Ювентуса».

Англия: минус Каземиро

Эрик те Хаг не дал Вегхорсту время на раскачку и сразу включил новичка в стартовый состав. А тот, попав с турецкого корабля на английский бал, освоился не сразу. Первого — и не самого опасного — удара голландца пришлось ждать почти полчаса. И по степени остроты он и близко не стоял с атакой форварда «Кристал Пэлас» Эдуара, который заставил Де Хеа кончиками пальцев переводить мяч в перекладину.

В общем, взять «Пэлас» грубой силой не получалось. Зато на помощь пришел интеллект организовавших гол Эриксена и Бруну Фернандеша. У португальца теперь по двадцать голов как в домашних, так и в гостевых матчах «красных дьяволов». Ну а Вегхорст в голевой атаке тоже сыграл умно, сумев увести за собой сразу двух защитников и расчистив пространство для Фернандеша.

Но когда восьмая победа «МЮ» после возобновления сезона казалась неизбежной, Де Хеа поставил в тупик Олисе. Многие, исполняя штрафной из такой позиции, предпочли бы навесить, а тот пробил по столь крутой траектории, что нырнувший вниз мяч от перекладины вонзился в сетку. А в оставшееся до финального свистка время чаша весов могла качнуться в любую сторону.

С одной стороны, «Юнайтед» вправе сетовать на невезение, так как Каземиро не сумел переправить мяч в сетку из площади ворот, да еще и заработал предупреждение, из-за которого пропустит игру с «Арсеналом». С другой, Ван-Биссака в невероятном подкате остановил в штрафной почти выскочившего один на один Заа. Получается, главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра помог своим бывшим командам, так как ничья не позволила «МЮ» сместить «Манчестер Сити» со второго места и сократить отставание от «Арсенала».

Испания: шанс для «Атлетико»

Для проводящего крайне неоднозначный сезон «Атлетико» кубковый турнир — шанс выиграть хотя бы один трофей. Но и здесь все складывалось непросто, и мечтающий о возвращении в элиту «Леванте» создал мадридцами немало проблем. Только в начале второго тайма провалившийся на выходных Мората открыл счет, так как не имел права испортить идеальную передачу Льоренте.

Потом был непростой отрезок, когда валенсийцам не хватило хладнокровия в завершении. Сначала хозяева не смогли наказать неловко прервавшего прострельную передачу Облака, а потом удар с нескольких метров пришелся прямо в руки вратарю. С остальными атаками «Атлетико» справился, и у команды Диего Симеоне было несколько шансов удвоить счет. Один из них в начале компенсированного времени использовал наказавший раскрывшихся хозяев Льоренте.

Этот полузащитник — лучший игрок матча, а кроме него стоит отметить долгожданное возвращение на поле Де Пауля. Аргентинец наконец-то завершил отпуск, после триумфального мирового первенства пропустив пять матчей «Атлетико».

У обладателя Кубка Испании возникли проблемы с сохранением минимального преимущества. Сначала, когда «Бенито Вильямарин» уже готовился праздновать выход «Бетиса» в следующий раунд, защита севильцев проспала на дальней штанге переведшего игру в овертайм Давида Гарсию. А в дополнительные полчаса Сабали за несколько минут проделал путь из героев в антигерои.

В первом случае поддержавший наступление защитник сборной Сенегала в результате эффектной комбинации был выведен Борхой Иглесиасом на пустые ворота. Во втором Сабали сыграл столь неловко, что уже в собственной штрафной сбросил мяч на обеспечившего серию пенальти Рубена Гарсию. А там, в отличие от победного майского финала с «Валенсией», дрогнули нервы у Каналеса.

Хотя правильнее отметить блестящий сейв Эрреры. «Бетис» вылетел столь же неловко, как поскользнувшийся при исполнении завершающего удара серии Родригес. У Кубка Испании будет новый обладатель.

Статистика дня

1-й за более чем два года кубковый дубль игрока «Валенсии» на счету уругвайского форварда Кавани.

6 мячей в четырех миланских дерби забил нападающий «Интера» Мартинес, и все эти игры завершились победами его команды.