Сегодня, 23:10

Защитник «ПСЖ» Хакими признан лучшим игроком года в Африке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото Reuters
Ашраф Хакими на церемонии вручения награды лучшему игроку Африки.
Фото AFP
1/2

Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими признали лучшим игроком года в Африке, сообщает Африканская конфедерация футбола.

27-летний марокканец прибыл на церемонию вручения награды со специальной каталкой — он выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в начале ноября.

Ашраф Хакими на церемонии вручения награды лучшему игроку Африки.
Фото AFP

В текущем сезоне Хакими провел 21 матч за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

В шорт-лист награды также вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
