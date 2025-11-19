Футболист «Бенфики» Шельдеруп получил 14 дней условно за распространение порнографии с несовершеннолетними

Нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп приговорен к 14 дням условного заключения за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, сообщает VG.

Инцидент произошел, когда футболисту было 19 лет и он выступал за датский «Норшелланн». По словам игрока, он отправил видео другу, не зная содержание до конца, а лишь увидев первые секунды. Когда собеседник указал Шельдерупу на нелегальность распространения таких материалов, форвард незамедлительно удалил видео. Позднее он заявил, что активно сотрудничал со следствием.

Помимо 14 дней условного заключения, суд Копенгагена также назначил футболисту испытательный срок на один год.

Шельдеруп перешел в «Бенфику» из «Норшелланна» в январе 2023 года, в сезоне-2023/25 он выступал за датский клуб на правах аренды.

В сезоне-2025/26 Шельдеруп забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.