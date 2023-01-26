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Сегодня, 13:45

Воспитанник «Зенита» рассказал о переезде в США

Гоша Чернов
Корреспондент
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Богдан Ведерников.
Фото Соцсети

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» поделился историей о том, как оказался в Соединенных Штатах Америки.

— Как появился вариант с США? — вопрос Ведерникову.

— Случайно. По ходу того сезона на меня в соцсетях подписалось агентство, которое предлагает молодым спортсменам учебу в США. Я сперва не рассматривал его всерьез, но со временем этот вариант стал для меня основным. Плюс родители настаивали на том, чтобы я переезжал. А я поначалу хотел перейти в молодежную команду «Сочи» — тем летом меня пригласили туда на просмотр и хотели, чтобы я побыл на нем хотя бы пару недель. А я как раз примерно в те же числа должен был лететь в Казахстан для оформления визы в США, даты накладывались. Меня в «Сочи» взяли бы почти гарантированно, но я уже к тому времени решил сконцентрироваться на американском варианте.

— Ты упомянул агентство. Как оно работает? Ты куда-то подавал заявку до этого?

— Да нет. Я так понимаю, они сами ищут по соцсетям подходящих людей. Знаю, что они предлагали переехать в США не только мне, но и многим другим знакомым футболистам. На самом деле этот процесс длился долго, потому что мне надо было оформлять миллион всяких бумаг, а параллельно я раздумывал над тем, нужно ли мне это вообще. Когда уже все решил, мне предложили варианты — около 12 университетов. Я изначально хотел во Флоридский атлантический университет, так как там команда первого дивизиона, но остановился на Университете Колорадо-Спрингс. Остальные вузы присылали уведомления о том, что не могут принять меня из-за ковидных ограничений.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь

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