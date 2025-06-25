Футбол
25 июня, 12:49

В «Сьоне» заявили, что Миранчук сможет сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Сергей Ярошенко

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал участие полузащитника Антона Миранчука в возможном товарищеском матче с «Зенитом».

«Мы, скорее всего, сыграем с «Зенитом» на их стадионе в Санкт-Петербурге, общаемся по дате матча. Если матч состоится, то Антон на него точно поедет», — цитирует Константина Sport24.

Ранее о возможном товарищеском матче «Сьона» с одним из российских клубов в интервью «СЭ» сообщил спортивный обозреватель издания La Nuovelliste Стефан Фурнье.

Источник: Sport24
