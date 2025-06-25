Футбол
25 июня, 11:01

Селюк сравнил новый клуб Артиги с «Зенитом»: «Ангола — очень богатая страна»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, в комментарии для «СЭ» высказался о назначении специалиста в ангольский «Петру Атлетику».

«Я хочу сказать, что это не какой-то новый клуб. Это один из самых известных, титулованных клубов Анголы. Ангола — очень богатая страна, страна алмазов и многих полезных ископаемых. Это клуб большой, богатый. Если сравнивать его с РПЛ, то это уровень «Зенита». Здесь играет очень много португальцев и европейцев. Это место, куда стремятся многие», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину».

  • mikeV

    Да, страна-то богатая, но вот ВВП на душу населения в 5 раз меньше, чем даже в РФ. Самое оно - для таких, как Селюк.

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Она духовно богата!

    25.06.2025

  • Adminni

    торговец черным золотом подмазал лихо. В якутии тоже есть алмазы, но что-то ни одного клуба в РПЛ нет, как и нет особого достатка у населения этого региона. Ресурсы страны никогда не будут принадлежать гражданам, а только кучке бандитов, сидящих у власти. В Европе масса стран, у которых нет ни каких полезных ископаемых и у них экономика входит в топ 20. Так что Селюк в очередной раз понос какой-то сморозил. Ну и Ангола, настолько богатая, что за последние 10 лет полмиллиона беженцев убежала за хорошей жизнью в европу

    25.06.2025

  • Иван Л.

    Такая богатая, что самый крутой клуб взял не какого-то там Клоппа, ну или Пепа, а сразу Артигу

    25.06.2025

