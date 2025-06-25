Селюк сравнил новый клуб Артиги с «Зенитом»: «Ангола — очень богатая страна»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, в комментарии для «СЭ» высказался о назначении специалиста в ангольский «Петру Атлетику».

«Я хочу сказать, что это не какой-то новый клуб. Это один из самых известных, титулованных клубов Анголы. Ангола — очень богатая страна, страна алмазов и многих полезных ископаемых. Это клуб большой, богатый. Если сравнивать его с РПЛ, то это уровень «Зенита». Здесь играет очень много португальцев и европейцев. Это место, куда стремятся многие», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину».