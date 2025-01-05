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Сегодня, 12:43

В «Арисе» опровергли информацию об интересе к Пьяничу: «1000 процентов фейк»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Миралему Пьяничу.

Ранее об этом сообщал портал «Themasports».

«К сожалению, комментировать нечего. 1000 процентов фейк», — сказал Шпилевский «СЭ».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». В сезоне-2024/25 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Миралем Пьянич
ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
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