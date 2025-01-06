Робби Кин стал новым главным тренером «Ференцвароша»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин возглавил «Ференцварош», сообщает пресс-служба венгерского клуба.

На этом посту 44-летний ирландский специалист заменил Паскаля Янсена.

Отмечается, что Кин во вторник, 7 января, отправится в тренировочный лагерь в Испании, где присоединится к команде.

В сезоне-2023/24 Кин занимал пост главного тренера «Маккаби». Ранее он работал в английских «Лидс Юнайтед», «Мидлсбро», сборной Ирландии и был играющим тренером в индийском АТК.