Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:34

Daily Mail: Роналду может проигнорировать свою дисквалификацию и дебютировать за «Аль-Наср» сегодня

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий Криштиану Роналду может проигнорировать свою двухматчевую дисквалификацию и дебютировать за «Аль-Наср» уже сегодня, 5 января, сообщает Daily Mail.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

В ноябре 2022 года 37-летний португалец был дисквалифицирован на 2 игры Футбольной ассоциацией Англии (FA) за инцидент, который произошел в апреле того же года. Тогда форвард разбил телефон мальчику с аутизмом после поражения от «Эвертона» (0:1).

По данным издания, в «Аль-Насре» хотят, чтобы Роналду сыграл за команду уже сегодня в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», хотя тот должен отбыть отстранение. В случае появления португальца на поле «Аль-Наср» будет оштрафован, руководство клуба готово оплатить этот штраф.

По правилам ФИФА, любая дисквалификация до 4 матчей или 3 месяцев, которую футболист отбыл не полностью до перехода в новую команду, должна быть завершена уже после трансфера.

3 января Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра», он подписал контракт на 2,5 года.

Матч «Аль-Наср» — «Аль-Таи» состоится сегодня, 5 января и начнется в 18.00 (мск). Daily Mail оценивает вероятность появления Роналду на поле в этой игре в 15 процентов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11601955/Cristiano-Ronaldo-defy-FA-ban-smashing-Everton-fans-phone-make-Al-Nassr-debut-tonight.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Погранкомитет Белоруссии заявил о вооруженных провокациях со стороны Украины
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и Сирию
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нури Шахин защитил судей от нападения игроков «Антальяспора»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости