Daily Mail: Роналду может проигнорировать свою дисквалификацию и дебютировать за «Аль-Наср» сегодня

Нападающий Криштиану Роналду может проигнорировать свою двухматчевую дисквалификацию и дебютировать за «Аль-Наср» уже сегодня, 5 января, сообщает Daily Mail.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

В ноябре 2022 года 37-летний португалец был дисквалифицирован на 2 игры Футбольной ассоциацией Англии (FA) за инцидент, который произошел в апреле того же года. Тогда форвард разбил телефон мальчику с аутизмом после поражения от «Эвертона» (0:1).

По данным издания, в «Аль-Насре» хотят, чтобы Роналду сыграл за команду уже сегодня в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», хотя тот должен отбыть отстранение. В случае появления португальца на поле «Аль-Наср» будет оштрафован, руководство клуба готово оплатить этот штраф.

По правилам ФИФА, любая дисквалификация до 4 матчей или 3 месяцев, которую футболист отбыл не полностью до перехода в новую команду, должна быть завершена уже после трансфера.

3 января Роналду был официально представлен как футболист «Аль-Насра», он подписал контракт на 2,5 года.

Матч «Аль-Наср» — «Аль-Таи» состоится сегодня, 5 января и начнется в 18.00 (мск). Daily Mail оценивает вероятность появления Роналду на поле в этой игре в 15 процентов.