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Сегодня, 16:22

У «Аль-Насра» перенесли первый матч после перехода Роналду в клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» объявил о переносе матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи».

Игра, которая должна была начаться сегодня, 5 января в 18.00 по московскому времени, отложена на сутки из-за сильного ливня в Эр-Рияде.

Матч с «Аль-Таи» должен стать для «Аль-Насра» первым после перехода португальского форварда Криштиану Роналду в клуб. Футболист заключил контракт с командой на 2,5 года.

При этом Роналду должен пропустить игру с «Аль-Таи» из-за дисквалификации, которую получил еще в ноябре, когда выступал за «Манчестер Юнайтед», однако есть вероятность, что он проигнорирует отстранение и появится на поле.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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