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Сегодня, 11:38

Промес еще не зарегистрирован в качестве игрока «Юнайтед»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану ответил на вопрос «СЭ» о том, когда бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес дебютирует за команду из ОАЭ.

«Идет процесс регистрации игрока. Сейчас все на стороне федерации футбола. Это чуть другой мир и некоторые процессы выглядят по-другому», — сказал Чебану «СЭ».

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В июле 2024 года у футболиста истек контракт со «Спартаком», после чего игрок стал свободным агентом.

Квинси Промес
Футбол
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