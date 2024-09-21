Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:04

Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Черевченко.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», федерация футбола Таджикистана рассматривает на роль главного тренера Игоря Черевченко.

Специалист сейчас находится в Душанбе. При этом есть вариант, что ему могут предложить совмещение постов — в одном из местных клубов и национальной команде.

Ранее Черевченко возглавлял «Факел», однако 12 августа воронежцы объявили об отставке специалиста, работавшего с командой с апреля 2024 года. Под его руководством коллектив занял 11-е место в РПЛ и сумел избежать вылета по итогам сезона-2023/24.

Также Черевченко был главным тренером «Локомотива», «Химок», «Арсенала» и «Балтики».

Игорь Черевченко
Сборная Таджикистана по футболу
Читайте также
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости