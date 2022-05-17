AS: Месси станет акционером «Интер Майами» и перейдет в клуб Бекхэма в 2023 году

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси летом следующего года перейдет в «Интер Майами», утверждает Diario AS.

По информации источника, 34-летний футболист планирует стать акционером «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Месси купит 35 процентов акций клуба МЛС.

При этом в следующем сезоне Месси будет играть за «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий провел 33 матча за парижан, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2023-го с опцией продления на еще один год.

Портал Transfermarkt оценивает Месси в 60 миллионов евро.