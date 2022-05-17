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Сегодня, 10:48

AS: Месси станет акционером «Интер Майами» и перейдет в клуб Бекхэма в 2023 году

Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси летом следующего года перейдет в «Интер Майами», утверждает Diario AS.

По информации источника, 34-летний футболист планирует стать акционером «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Месси купит 35 процентов акций клуба МЛС.

При этом в следующем сезоне Месси будет играть за «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий провел 33 матча за парижан, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2023-го с опцией продления на еще один год.

Портал Transfermarkt оценивает Месси в 60 миллионов евро.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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