Черевченко подтвердил, что мог возглавить клуб в Чемпионате Польши

Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что у него была возможность возглавить клуб из Польши.

«Вариант возглавить команду в Польше действительно был. Все сорвалось, но политика тут ни при чем», — сказал Черевченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Баруеву.

Ранее сообщалось, что российским специалистом интересовались в польском чемпионате, однако из-за напряженной политической обстановки переговоры сорвались.

Последним местом работы Черевченко были «Химки». 47-летний тренер возглавлял команду в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года и с ноября 2021 года по февраль 2022 года.

Ранее Черевченко рассказывал в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России», что готов вернуться к работе.