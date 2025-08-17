Футбол
17 августа, 14:58

Mash: Игнатьев отказывается возвращаться в алжирскую «Кабилию» из-за девушки

Алина Савинова

Российский нападающий Иван Игнатьев не хочет возвращаться в алжирскую «Кабилию», сообщает «Mash на спорте».

По информации источника, девушка 26-летнего футболиста соскучилась по России после полугода жизни в африканской стране и просит форварда остаться на родине. Игнатьев до сих пор не прибыл в расположение команды перед 1-м туром чемпионата Алжира, который стартует 21 августа.

Болельщики «Кабилии» пишут девушке Игнатьева в соцсетях с требованием отпустить игрока, однако она отрицает, что причастна к решению форварда.

«На любые негативные комментарии или личные сообщения я буду реагировать блокировкой. На моей странице нет места ненависти. Если вам что-то не нравится, то просто отпишитесь. Будьте добрее — к себе и к другим. Мира вашему дому. Я ни единым словом не говорила, что мне не нравится ваша страна. Хватит выливать свой негатив на мою страницу», — написала подруга футболиста в соцсетях.

Игнатьев перешел в «Кабилию» в феврале этого года. Он провел 15 матчей за команду и забил пять голов.

Источник: https://t.me/mashnasporte/38313
  • Строгий-но-справедливый

    Подавал большие надежды, воспитанник Галицкого, и такой результат карьеры... Я думал, самый глупый Кокорин. Ан нет, есть персонажи тупее...

    17.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    И всё-таки дурка не отпускает его..

    17.08.2025

  • Князь Болтконский

    Связались с идиотом на свою голову.

    17.08.2025

  • GonzaBlanco

    Пусть скажет спасибо своему агенту Агузарову

    17.08.2025

    • Гол Павлидиса принес «Бенфике» победу над «Эштрелой»

