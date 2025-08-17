Футбол
17 августа, 19:23

Агент Игнатьева опроверг новость, что игрок отказывается возвращаться в расположение «Кабилии»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отказе игрока возвращаться в расположение клуба.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

«Информация, что Иван Игнатьев отказывается возвращаться в расположение клуба — фейк! Он восстанавливался от травмы, а сегодня прилетел в Алжир, чтобы приступить к тренировкам с командой», — сказал Беншабане «СЭ».

Иван Игнатьев.Игнатьев не вернулся из отпуска в Алжир. Фанаты «Кабилии» обвиняют во всем его девушку

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Иван Игнатьев
ФК Кабилия
