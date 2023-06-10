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Сегодня, 14:40

Гунько заявил, что не собирается покидать «Урарту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что не собирается покидать клуб. Также он отметил, что никто из России предложений ему не делал.

«Эмоции положительные, отпраздновали чемпионство и кубок, сезон прошел просто великолепно, хотя был очень сложным. Сейчас уже сижу в работе, началась селекция, впереди еврокубковая кампания. На данный момент мысли об «Урарту». Ни каких предложений не поступало. Нет ли интереса к игрокам «Урарту» из России после успешного сезона? Это покажет время. Может, что-то и было, все предложения поступают в клуб и рассматриваются спортивным отделом», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 под руководством Дмитрия Гунько «Урарту» во второй раз в своей истории стал чемпионом Армении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-vse-my-sli-ob-urartu-iz-rossii-predlozhenij-ne-postupalo/
Дмитрий Гунько
Футбол
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