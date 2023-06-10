Руни - о переходе Месси в «Интер Майами»: «Это здорово для МЛС»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в клуб из МЛС «Интер Майами».

«Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики из Вашингтона увидели его вблизи и чтобы мы могли испытать свои силы в матче против него. Одно я скажу — для него это будет нелегко. Лига — сложная, и я не думаю, что он приедет и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, для него это не будет легкой поездкой.

Я думаю, это здорово — привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние перехода Дэвида Бекхэма, Златана [Ибрагимовича]. Привести в лигу Месси, возможно, величайшего игрока всех времен — он стал немного старше, но не так давно выиграл чемпионат мира практически в одиночку — это будет здорово для лиги, для Майами», — приводит слова Руни Goal.

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом у 35-летнего аргентинца завершается контракт с «ПСЖ».