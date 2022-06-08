Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб покинул свой пост.

Как сообщает официальный сайт клуб из Тирасполя, стороны прекратили сотрудничество по просьбе 56-летнего украинца.

Вернидуб возглавлял «Шериф» с декабря 2020 года. Под его руководством тираспольский клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где с семью очками занял третье место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шахтером».

Также тренер дважды выигрывал с «Шерифом» чемпионат Молдавии, а также по одному разу — кубок и суперкубок страны.