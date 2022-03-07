Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

«Мы знали, что нам будет противостоять сильная команда, и ожидали, что игра будет тяжелой, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша». — Мы одержали очень важную победу. Таймы получились разными. До перерыва мы играли не лучшим образом, уступали в единоборствах. Но в перерыве мы проанализировали ошибки, поменяли тактику, схему и рисунок игры в целом».

По словам тренера, в перерыве команда спокойно обсуждала произошедшее в первом тайме.

«Мне хотелось немного повысить голос в перерыве, но это не помогло бы в данной ситуации. Если игроки играют плохо, они сами знают, что им нужна поддержка, а не крик», — сказал он.

Также Черчесов высказался о первой домашней победе с «Ференцварошем».

«Для меня самое главное — команда и болельщики. Конечно, я доволен победой, но важнее то, что мы одержали ее вместе, всей командой», — подытожил тренер.

После 23 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Кишварда» с 41 баллом занимает третье место.