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Сегодня, 18:12

В «Ференцвароше» ответили на вопрос о влиянии ситуации на Украине на работу Черчесова

Иван Шитик
Корреспондент

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» не намерен принимать решение по поводу работы в команде главного тренера Станислава Черчесова, основываясь на политических событиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

«Каждый сотрудник, игрок и спортивный менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт играет важную роль в его установлении. «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами», — сообщили в пресс-службе клуба из Будапешта в ответ на вопрос о том, повлияет ли ситуация вокруг Украины на работу в команде главного тренера Станислава Черчесова.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. В чемпионате Венгрии клуб занимает первое место, после 23 туров набрав 46 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/13994929
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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