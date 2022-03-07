В «Ференцвароше» ответили на вопрос о влиянии ситуации на Украине на работу Черчесова

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» не намерен принимать решение по поводу работы в команде главного тренера Станислава Черчесова, основываясь на политических событиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

«Каждый сотрудник, игрок и спортивный менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт играет важную роль в его установлении. «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами», — сообщили в пресс-службе клуба из Будапешта в ответ на вопрос о том, повлияет ли ситуация вокруг Украины на работу в команде главного тренера Станислава Черчесова.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. В чемпионате Венгрии клуб занимает первое место, после 23 туров набрав 46 очков.