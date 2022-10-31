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Сегодня, 21:54

«Арис» одолел «Доксу» в чемпионате Кипра. Кокорин не забил пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арис» на выезде победил «Доксу» в матче 9-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал защитник Франц Брорссон.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе. Во втором тайме россиянин бил пенальти, но не смог переиграть вратаря соперника. На 80-й минуте встречи форвард был заменен.

«Арис» набрал 21 очко и остается на втором месте в чемпионате, отставая от лидера — «Пафоса» — на 2 очка.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
4
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Кокорин не забил пенальти в матче чемпионата Кипра
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