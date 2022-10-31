«Арис» одолел «Доксу» в чемпионате Кипра. Кокорин не забил пенальти

«Арис» на выезде победил «Доксу» в матче 9-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал защитник Франц Брорссон.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе. Во втором тайме россиянин бил пенальти, но не смог переиграть вратаря соперника. На 80-й минуте встречи форвард был заменен.

«Арис» набрал 21 очко и остается на втором месте в чемпионате, отставая от лидера — «Пафоса» — на 2 очка.