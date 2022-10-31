Экс-полузащитник «Анжи» рассказал, с кем ассоциируются у иностранцев Россия и Дагестан

Экс-полузащитник «Анжи» и сборной Афганистана Шариф Мухаммад, который поиграл за свою карьеру в Швеции, на Кипре, на Мальдивах и в Индии, рассказал, с кем ассоциируются у иностранцев Россия и Дагестан.

— Как в азиатском футболе относятся к легионерам? На вас смотрели с уважением или с отношением «какой-то иностранец приехал и занимает наши места»?

— Нет, наоборот. Я бы даже сказал, что ко мне относились с восхищением. Но естественно, что все это нужно подкреплять еще и на поле. Когда футболисты видели, что иностранец сильнее их, то они с еще большем уважением начинали к тебе относиться. Но в Азии бывают и очень спорные моменты с легионерами. Здесь большое влияние агентов, которые «мешками» завозят игроков.

К примеру, агент сделал видео о футболисте. Смотришь такие ролики и кажется, что игрок по уровню близок к Месси. А потом, когда он приезжает в команду, то по мячу попасть не может. На этом азиаты очень много обжигаются, поэтому в последние годы они и сделали много изменений в регламентах, стали пристальнее относиться к отбору игроков.

— Когда вы говорили иностранцам, что вы из Дагестана, у вас спрашивали про Нурмагомедова?

— Да, практически каждый второй или первый. Когда я говорил, что что из Дагестана, то все говорили о Хабибе. Они даже не спрашивали о нем, а скорее восхищались. Сам лично с Хабибом вроде бы один раз пересекался, точно не помню. Просто в последние годы в Дагестане не так часто был, поэтому не доводилось часто видеться. А так я слышал от своих друзей, что они по утрам с Хабибом выходили и в футбол играли, — сказал Мухаммад Metaratings.ru.