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Сегодня, 11:36

Экс-игрок «Амкара» принял «Лудогорец»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», 46-летний болгарин Захари Сираков, с 2004 по 2015 год выступавший в «Амкаре», стал и.о. главного тренера «Лудогорца».

В среду бывший защитник пермяков провел первую тренировку в новом качестве. До этого он возглавлял «Лудогорец-2».

Болгарский чемпион потерпел во вторник унизительное поражение 2:7 на своем поле от «Карабаха» в отборочном турнире Лиги чемпионов. После этого тренер Георги Дерменджиев был уволен.

Под руководством Сиракова чемпион Болгарии проведет две встречи в квалификации Лиги Европы против молдавского «Петрокуба».

ФК Лудогорец
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