Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Кьер завершил карьеру

Датский защитник Симон Кьер объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 35 лет.

«Сейчас самое время закрыть эту главу. Об этом решении я думал весь прошлый год перед чемпионатом Европы. После него было много причин, чтобы посмотреть, что будет дальше, но если ничего не получится, я остановлюсь», — сказал футболист телеканалу TV 2.

Последним клубом в карьере Кьера был «Милан», который он покинул минувшим летом по истечении срока контракта. Вместе с красно-черными защитник стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22. Ранее датчанин также выступал за «Аталанту», «Севилью», «Фенербахче», «Лилль», «Рому», «Вольфсбург», «Палермо» и «Мидтъюлланн».

На национальном уровне Кьер провел 132 матча за сборную Дании, отметившись 5 голами. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-2020.