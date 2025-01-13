Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

Свищев — о прозвище «Путин» для Худякова: «Видимо, у них все российское ассоциируется с именем президента»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» прозвище «Путин» российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова, которое тот получил в австрийском клубе.

«Худяков — хороший вратарь. Играет неплохо, к нему уважительно относятся товарищи по команде... Даже вот называют Путиным, правда, непонятно почему. Видимо, все, что связано с Россией, ассоциируется у них с именем нашего президента. Я ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы не было оскорбительных провокаций и поступков со стороны агрессивно настроенных отдельно взятых людей», — сказал Свищев «СЭ».

В нынешнем сезоне Худяков провел 4 матча, в которых пропустил 4 гола и дважды оставлял свои ворота сухими. Контракт 21-летнего россиянина со «Штурмом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Дарик Агаларов

Даниил Худяков
ФК Штурм
Дмитрий Свищев
Читайте также
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Антон Миранчук переболел гриппом, но уже восстановился

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости