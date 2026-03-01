«Атлетико Сан-Луис» Абаскаля проиграл «Пуэбле», Медину заменили на 76-й минуте

«Пуэбла» победила «Атлетико Сан-Луис» в гостевом матче восьмого тура Клаусуры чемпионата Мексики — 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил мексиканский нападающий Эстебан Лосано.

В стартовом составе «Атлетико Сан-Луис» вышел бывший игрок «Спартака», парагвайский нападающий Хесус Медина — он был заменен на 76-й минуте.

Руководит «Атлетико Сан-Луис» экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Атлетико Сан-Луис» занимает 14-е место в таблице Клаусуры — у команды семь очков после восьми встреч.

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