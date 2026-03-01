Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке

Азиатская конфедерация футбола объявила о переносе первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в Западном регионе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

К Западному региону относятся клубы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирана, Узбекистана и Ирака. Встречи были запланированы на 2 и 3 марта и должны были пройти в Абу-Даби, Дохе и Дубае. Новые даты будут объявлены позднее.

Матчи Восточного региона, где выступают команды из Японии, Южной Кореи, Китая, Таиланда, Австралии и Малайзии, состоятся в соответствии с расписанием.

Перенос затронет и второй дивизион Лиги чемпионов. На 3 марта в Дохе был запланирован матч «Аль-Ахли» против иорданского «Аль-Хуссейна». Днем позже в Дубае «Аль-Васл» должен был принять саудовский «Аль-Наср», за который выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что футболист получил травму в последнем матче за клуб.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr сообщило, что исламская республика нанесла ответные удары по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

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