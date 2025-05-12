Футбол
12 мая, 21:08

«Арис» благодаря голу Кокорина сыграл вничью с «Омонией», уступая 0:3

Руслан Минаев

«Арис» ушел от поражения в домашнем матче с «Омонией» в 35-м туре плей-офф чемпионата Кипра — 3:3.

Гости вели со счетом 3:0 к 27-й минуте — дубль оформил Стефан Йоветич, еще один гол забил Вилли Семеду. Хозяева отыгрались благодаря голам Алекса Сарфо, Янника Гомиса и Александра Кокорина. Россиянин забил 10-й мяч в 28 матчах чемпионата.

«Арис» набрал 72 очка и гарантировал себе второе место по итогам сезона-2024/25 чемпионата Кипра. Клуб из Лимасола выступит в квалификации Лиги конференций.

«Омония» с 65 очками — на 4-й строчке.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Омония
