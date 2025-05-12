В сборной Норвегии пока не обсуждали тему вызова вратаря Хайкина

Помощник главного тренера сборной Норвегии Кент Бергерсен прокомментировал информацию о возможном вызове вратаря Никиты Хайкина.

«Будет ли вызван Хайкин в сборную, когда получит паспорт? Это очень далеко от того, что мы обсуждали», — сказал Бергерсен Odds.ru.

29-летний вратарь «Буде-Глимт» в настоящее время занимается оформлением документов для получения норвежского паспорта.

В сезоне-2024/25 Хайкин провел за норвежский клуб в Лиге Европы 16 матчей, дойдя с ним до полуфинала турнира.

Вратарь не провел ни одного матча за основную сборную России. Он вызывался в национальную команду в ноябре 2021 года, но остался в запасе на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).