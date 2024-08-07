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Ди Мария: «Снова стать чемпионом Португалии с «Бенфикой» было бы очень красиво»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Анхель Ди Мария прокомментировал подписание нового контракта с «Бенфикой». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я рад остаться в «Бенфике» еще на год и иметь возможность продолжать носить эту футболку. Надеюсь, что мне удастся добиться титулов, которых я не смог достичь в прошлом сезоне. Да, мне всегда хочется большего, совершенствоваться с каждым годом.

Снова стать чемпионом страны с «Бенфикой» было бы очень красиво. Это была моя мечта в прошлом сезоне, я не смог воплотить ее в жизнь, но очень этого хотел. Жизнь дала мне второй шанс, и я надеюсь, что мы сможем добиться этого», — цитирует пресс-служба клуба Ди Марию.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
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