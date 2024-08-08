Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:31

41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пепе.
Фото Global Look Press

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе объявил об окончании игровой карьеры.

За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». В составе «Порту» защитник стал четырехкратным чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок и 3 раза Суперкубок страны. Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании, трижды взял Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе сборной Португалии Пепе провел 141 матч и стал чемпионом Европы-2016, а также победителем Лиги наций-2019.

Пепе Феррейра (Пепе)
4
Читайте также
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
В Париже тринадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария: «Снова стать чемпионом Португалии с «Бенфикой» было бы очень красиво»
Новости
RSS RSS
Все новости