41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе объявил об окончании игровой карьеры.

За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». В составе «Порту» защитник стал четырехкратным чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок и 3 раза Суперкубок страны. Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании, трижды взял Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе сборной Португалии Пепе провел 141 матч и стал чемпионом Европы-2016, а также победителем Лиги наций-2019.