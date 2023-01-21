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Сегодня, 20:11

Андрей Канчельскис рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.

«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

Хорошо, что еще ведутся переговоры, и мы все еще общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», — сказал Канчельскис Sport24.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Навбахор» из Узбекистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-21-kanchelskis-peregovory-s-klubom-iz-oae-yeshche-idut-vozmozhno-na-sleduyushchey-nedele-pridetsya-opyat-letet-v-emiraty

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Андрей Канчельскис
3
0
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