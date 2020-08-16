Защитник «Шахтера» Додо: «Сделаем все, чтобы пройти в финал Лиги Европы»

Защитник «Шахтера» Додо поделился мнением о возможном выходе в финал Лиги Европы. В полуфинале донецкий клуб встретится с «Интером».

— Это, безусловно, будет особенный момент, — приводит слова Додо официальный сайт УЕФА. — Он станет большой благодарностью лично для меня и для всех моих партнеров. Тот факт, что мы сейчас уже в полуфинале Лиги Европы, да еще и с возможностью завтра пройти в финал, — большая заслуга всей команды. Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории «Шахтера». Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал.