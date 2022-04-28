«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: стартовые составы команд

«Вест Хэм» на своем поле примет «Айнтрахт» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Стал известны составы команд на эту встречу.

«Вест Хэм»: Ареола, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Боуэн, Лансини, Антонио.

Запасные: Фабяньски, Рэндолф, Цоуфал, Бенрама, Фредерикс, Масуаку, Крал, Алесе, Честерс, Нобл, Ярмоленко, Влашич.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Хинтереггер, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линнстрем, Борре.

Запасные: Граль, Харц, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Г.Пасьенсия.

Напомним, что ответная игра пройдет в Германии 5 мая.