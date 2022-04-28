Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 20:45

«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вест Хэм» на своем поле примет «Айнтрахт» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Стал известны составы команд на эту встречу.

«Вест Хэм»: Ареола, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Боуэн, Лансини, Антонио.

Запасные: Фабяньски, Рэндолф, Цоуфал, Бенрама, Фредерикс, Масуаку, Крал, Алесе, Честерс, Нобл, Ярмоленко, Влашич.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Хинтереггер, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линнстрем, Борре.

Запасные: Граль, Харц, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Г.Пасьенсия.

Напомним, что ответная игра пройдет в Германии 5 мая.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» — «Рейнджерс»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги Европы

«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: гости открыли счет на первой минуте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости