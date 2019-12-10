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Российские арбитры во главе с Мешковым обслужат матч «ПСВ» — «Русенборг»

13:29
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Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым назначена на матч группового турнира Лиги Европы ПСВ — «Русенборг».

Ассистентами рефери назначены Антон Аверьянов и Алексей Лунев. Четвертый арбитр — Михаил Вилков.

Матч пройдет 12 декабря 2019 года в Эйндховене. Начало — в 20:55 по московскому времени.

ПСВ — Русенборг

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