Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым назначена на матч группового турнира Лиги Европы ПСВ — «Русенборг».

Ассистентами рефери назначены Антон Аверьянов и Алексей Лунев. Четвертый арбитр — Михаил Вилков.

Матч пройдет 12 декабря 2019 года в Эйндховене. Начало — в 20:55 по московскому времени.

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