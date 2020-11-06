«Лилль» благодаря хет-трику Языджи разгромил «Милан» в Италии
«Милан» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 3-го тура Лиги Европы (0:3). Хет-трик в составе «догов» оформил турецкий форвард Юсуф Языджи.
В другой встрече группы H пражская «Спарта» на выезде одолела «Селтик» (4:1). Хет-трик в составе гостей оформил Лукаш Юлиш.
«Лилль» вышел на первое место в таблице, обойдя «Милан», а «Спарта» поднялась на третью строчку.
Лига Европы
Группа H
«Милан» (Италия) — «Лилль» (Франция) — 0:3 (0:1)
Голы: Юсуф Языджи, 22 — с пенальти (0:1). Юсуф Языджи, 55 (0:2). Юсуф Языджи, 58 (0:3).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Эрнандез, Далот, Крунич (Хакан Чалханоглу, 46), Кессье, Диас (Хауге, 78), Тонали (Беннасер, 61), Ибрагимович (Ребич, 62), Самуэль Кастильехо (Леан, 46).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Ренату Санчеш (Сумаре, 80), Иконе (Лихаджи, 65), Шека (Андре, 66), Юсуф Языджи (Бурак Йылмаз, 80), Давид, Бамба (Мандава, 84).
Предупреждения: Шека, 36. Зеки Челик, 75. Романьоли, 84.
Судья: Франковски (Польша).
Милан. Стадион «Сан-Сиро».
«Селтик» (Шотландия) — «Спарта П» (Чехия) — 1:4 (0:2)
Голы: Юлиш, 26 (0:1). Юлиш, 45 (0:2). Гриффитс, 65 (1:2). Юлиш, 77 (1:3). Крейчи, 90 (1:4).
«Селтик»: Бэйн, Даффи, Лаксальт (Нтшам, 80), Фримпонг, Браун (Эльхамед, 59), Биттон, Рогич, Макгрегор, Кристи, Эль-Юнусси (Гриффитс, 59), Эдуар (Айети, 80).
«Спарта П»: Ницэ, Виндхейм, Ганцко (Лишка, 73), Плехаты, Павелка, Сачек (Дочкал, 88), Карабец (Травник, 73), Полидар (Крейчи, 79), Моберг Карлссон (Плавшич, 88), Юлиш.
Предупреждения: Павелка, 51. Сачек, 71. Кристи, 75. Крейчи, 90+2.
Судья: Ковач (Румыния).
5 ноября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».