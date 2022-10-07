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7 октября, 06:43

Хоакин: «Мне 41 год, и мне непросто играть против таких команд, как «Рома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Бетиса» Хоакин прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Мне 41 год, и мне нелегко соревноваться на таком уровне и против такой великой команды, как «Рома». Я очень счастлив, потому что мы набрали три очень важных очка. Даже после 0:1 в первом тайме мы оставались уверенными и сумели победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Хоакина.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.

Хоакин Санчес Родригес
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рома
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