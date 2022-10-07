Хоакин: «Мне 41 год, и мне непросто играть против таких команд, как «Рома»

Капитан «Бетиса» Хоакин прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Мне 41 год, и мне нелегко соревноваться на таком уровне и против такой великой команды, как «Рома». Я очень счастлив, потому что мы набрали три очень важных очка. Даже после 0:1 в первом тайме мы оставались уверенными и сумели победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Хоакина.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.