«Бенфика» и «Рейнджерс» сыграли вничью

«Бенфика» и Рейнджерс" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 7-й минуте нападающий гостей Том Лоуренс открыл счет. На 2-й добавленной к первому тайму минуте Анхель Ди Мария сравнял счет, но на перерыв гости ушли ведя в счете, так как на 5-й добавленной минуте забил Дюжон Стерлинг. В начале второй половины хозяева отыгрались благодаря автоголу Коннора Голдсона.

Ответная игра состоится через неделю в Шотландии.