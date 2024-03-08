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8 марта, 01:01

«Бенфика» и «Рейнджерс» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бенфика» и Рейнджерс" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 7-й минуте нападающий гостей Том Лоуренс открыл счет. На 2-й добавленной к первому тайму минуте Анхель Ди Мария сравнял счет, но на перерыв гости ушли ведя в счете, так как на 5-й добавленной минуте забил Дюжон Стерлинг. В начале второй половины хозяева отыгрались благодаря автоголу Коннора Голдсона.

Ответная игра состоится через неделю в Шотландии.

Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:2
Рейнджерс
Футбол
ФК Бенфика
ФК Рейнджерс
0
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